韓國瑜晚間將進澳門中聯辦 陸委會籲說明釋各界疑慮

2019-03-23 16:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨密會香港中聯辦主任王志民，香港泛民派人士、前立法會議員羅冠聰更痛批是「魔鬼的交易」，韓國瑜今天轉往澳門訪問。而陸委會已掌握韓國瑜稍晚也將會見澳門中聯辦主任傅自應。

陸委會說，注意到韓國瑜拜訪香港及澳門中聯辦後，台灣及香港部分輿論出現的憂心反應；韓國瑜雖然強調此行是在交朋友與推銷高雄，陸委會更希望、也相信韓在會面中真正傳達了台灣社會、甚至香港社會對北京政權操控「一國兩制」、違反民主的嚴重關切，這應該是民意對台灣政治人物展現民主力量的期許，而非酸言酸語，韓國瑜不妨正面看待，否則就是對國際社會、對台灣社會，甚至對香港社會送出錯誤的訊息。

陸委會表示，依現行港澳相關法令，對於縣市首長在港澳和中國官員接觸並無禁止規定，但此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，並重視社會觀感與國際視聽。如涉及公權力的協商，甚至簽署協議，屬於中央政府職權，依《兩岸人民關係條例》必須獲得授權，否則屬違法行為。

陸委會指出，由於造訪中聯辦行程，高雄市政府事前並未列入，且昨日亦未公開，引起外界諸多猜測。希望高雄市政府方面儘早對外公開說明會面情形，以釋外界疑慮，也讓民眾安心。

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