韓國瑜又失言！高雄澳門無直飛班機？ 網轟：根本不了解高雄

2019-03-23 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（23日）上午拜會澳門特首崔世安，他強調崔世安伉儷非常喜歡高雄，唯一遺憾的是，澳門與高雄之間沒有直飛飛機。但其實高雄有3家航空公司直飛澳門，每週航班還高達32班次，網友對此砲轟，韓國瑜不斷說錯話，根本不了解高雄。

韓國瑜拜會崔世安後，今天中午接受媒體聯訪，被問到和崔世安談了些什麼，韓國瑜說，崔世安伉儷非常喜歡高雄，特首夫人也來過高雄，唯一遺憾的是，澳門與高雄班機沒直接往來（指直飛），希望未來澳門和高雄之間可以開通一些航班。

但其實高雄小港機場有3家航空公司直飛澳門，而且每週航班達32班次，而澳門直飛高雄的班機，每週也有29班次。韓國瑜受訪時就算是引述崔世安夫婦的話，但他當下也沒有糾正對方，可見他也不知道高雄直飛澳門已經行之有年了。

相關新聞傳到PTT後引發網友熱議，紛紛留言，「韓國瑜市長，你到底跟高雄多不熟啊」、「高雄人自己選的市長可否先關心高雄的現狀？一直出國丟臉真的很難看」、「韓國瑜真丟臉 根本不了解高雄」、「選前就知道他根本不瞭解高雄了 高雄人自己選的 XD」、「這種文章應該高調 我想看喜韓兒怎麼幫忙唬爛XD」。

韓國瑜4小時後受訪時道歉，表示自己回去做了一下功課，「最近每天都只睡4小時，實在抱歉」。

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