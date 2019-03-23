文化也0分！韓總搞錯不丹位置 作家：連當地食物都說錯

2019-03-23 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（22日）展開出訪香港，不料立刻糗鬧笑話，稱不丹國位於阿爾卑斯山旁，更失言表示「居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」。對此，作家顏擇雅表示，「韓國瑜除了搞錯不丹的位置，還搞錯不丹的食物」。

韓國瑜昨日在談話中談及「快樂指數」時，竟笑稱「在我印象中喔，這個最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，消息曝光後，韓不僅被轟「發言不當」，更有不少網友發現他連不丹的地理位置都搞錯，譏笑稱韓國瑜根本「地理0分」。

對此，顏擇雅在臉書表示，韓國瑜除了搞錯不丹的位置，還搞錯不丹的食物；她指出，不丹人有吃米食，有吃麵條，水餃，麥餅 （khur le），但沒吃麵包。顏擇雅也補充表示，「當然我指的是目前。不吃麵包，是因為不丹人的飲食尚未受到外來影響。是否應該追求開發，跟國際增加往來，是目前不丹人相當關注議題」。

此外，顏擇雅在稍早的PO文中也表示，不丹一點完全不傻，懂得在中國和印度兩強之間生存，既不跟任一方撕破臉，也不必跪低，多年一直維持領土完整，「值得韓國瑜和台灣學習」。

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