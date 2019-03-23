回應「弱智演出」 郭董PO長文列5點反擊

2019-03-23 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前親自當起賣果郎，1小時完售600箱高雄燕巢芭樂，甚至把所得的15萬元全數退還農民鄉親，對此引來批評「配合地方首長弱智演出」，今郭董以長文列出5點回應，讓網友紛紛力挺大讚。

郭董以「郭台銘退15萬給農民是沒有進步思惟？弱智演出？」 為題寫下長篇文章來回應「弱智演出」一事。

首先從做事情先訂策略講起，郭董表示台灣農業「唯快不破，六流＋六快，才能發大財」；如果只有「六快」只能先發小財，萬一「不快又不流」那可能憋死農民，更重要的是農業雖然產值相對不高，但生產安全、健康的食物是以食為天的民生問題，農業足以憋死任何一個政黨或政府。

再來是「六流」，指的是訊流、技術流、金流、人流、物流、過程流，各種科技應用加以虛實整合，「六快」則分別為快檢驗、快出貨、快物流、快到貨、快銷售、快回饋，郭董表示因為台灣農產品保存期限短，是標準的快銷品，在消費人口相對少的台灣，若沒有穩定出口的通路，短期量大盛產就失衡，這「六快」其中又以「賣」為關鍵。

郭董表示，既然「賣」是關鍵，當然先去「賣」給大家看，帶動流水，思惟是策略，賣是關鍵行動，有想沒做才會空談一場。

最後郭董說，退還給農民鄉親的15萬並不是要大家對他感恩載德或是歌功頌德，只是想讓種芭樂的芭樂伯們受到肯定，最後郭董反譏，平常他捐款百萬，千萬甚至上億，需要拿這15萬讓大家對他歌功頌德？這汚辱網友智慧吧，文末更有Hashtag「#我被說弱智還是要有風度」。

文章一出受到網友大力支持，不少留言回應「光是看到燕巢芭樂農民們的臉上笑容，就令人感動」、「果然是霸氣總裁」、「郭董放眼世界卻心懷台灣」、「郭董出手，直接KO完勝！」，網友近乎一面倒支持郭董的長文回應。

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