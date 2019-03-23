徵召韓國瑜領表？ 盧秀燕：最重要是選出好的國家領導人

2019-03-23 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕針對國民黨提出徵召韓國瑜領表參加黨內初選，台中市長盧秀燕今天在出席一項動土典禮後發表看法表示，什麼樣的機制或規則，個人沒有太大強求也不是那麼在意，最重要的是要贏，要選出最好的國家領導人，希望國民黨這個時候要團結，千萬不要辜負人民對我們的期待，讓「贏贏筊，博到輸輸去（台語）」。

水湳國際會展中心位於水湳智慧城內，北臨黎明路、東臨30M經貿八路、南臨中央公園及綠美圖、西臨凱旋路，基地面積7.34公頃，樓地板面積13萬4,650平方公尺，盧秀燕今天出席第一期工程開工動土典禮後，針對國民黨提出說要徵召韓國瑜領表參加黨內初選的作法發表看法。

盧表示，現在民心思變，大家可以看到民進黨的政策可以說是非常失去民心，所以大家對國民黨有期待，國民黨內人才濟濟，但國民黨內部有自己的規則，一個這麼大的政黨經年累月在參選，有一定的初選機制。

至於什麼樣的機制，個人沒有太大強求，只要能夠勝選、選出好的國家領導人，都是心目中的夢幻總統候選人，包括韓國瑜、朱立倫都很夠格，但國民黨是個大黨，必須要有一定黨的規則，是直接徵召還是直接領表個人不是那麼在意，最重要的是要選出好的國家領導人，最重要的是會贏，千萬不要辜負人民的期待，讓「贏贏筊，博到輸輸去（台語）」，希望國民黨這個時候要團結。

盧表示，尤其國民黨有一定的機制，有很多的選舉經驗，她覺得提名不在早晚，而是選出能贏的候選人，有理念的候選人比較重要，另外可以比民進黨晚一點出牌，看牌出牌，民進黨預計4月底就會產生候選人，到底是小英還是賴清德會勝選，還是英賴配，老實講都有可能，因此不同的民進黨候選組合，可以用不同的牌來因應。

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