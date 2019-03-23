綠委酸韓國瑜：連國民黨買辦都還不敢進去中聯辦

2019-03-23 15:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜22起訪問香港等地，並與中國駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任王志民見面。對此，民進黨立委王定宇指出，香港「中聯辦」是執行北京「一國二制」、控制香港的單位，過去多少國民黨買辦都還不敢進去「中聯辦」，這次韓國瑜走進中共一國二制單位「中聯辦」黑箱密談，高雄市議會民進黨團應該嚴正要求韓市長說明。

王定宇轉貼香港學運領袖黃之鋒貼文，黃之鋒指出，韓市長主動迎合中共統戰，甫下機便立即與專職統戰的中聯辦主管會面，又與中共在港代表、中聯辦主任王志民會談，前倨後恭之態教人扼腕惋惜。今日香港，明日台灣。謹請韓市長拚經濟的同時，不忘以「一國兩制」為鑑，盡責地守護高雄以至台灣人民的自由和權利，莫縱容中共統戰侵害台灣。

王定宇指出，「中聯辦」是個連香港人都覺得黑箱的神秘單位，過去多少國民黨買辦都還不敢進去「中聯辦」，這次韓國瑜走進中共一國二制單位「中聯辦」黑箱密談，是在談什麼？是在應徵「特首」？王定宇要求，高雄市議會民進黨團應該嚴正要求韓市長說明。

民進黨立委蘇巧慧也指出，韓國瑜的密會行動，是否違反兩岸人民關係條例第33-1條，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關 （構） 、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關 （構） 、團體為任何形式之合作行為。韓國瑜必須自己必須向主管機關詳盡說明，主管機關也應該主動進行調查。

蘇巧慧說，韓國瑜此次密會中國駐香港官員，顯然讓大家有相關疑慮。連香港立法會議員都譴責痛批，她相信國人也不認同韓國瑜的行為。拚經濟是好事，但台灣與中國，沒有百分之百的經濟，身為台灣的地方政府首長，應該要有這樣的體認。

民進黨立委李俊俋指出，韓國瑜至香港、澳門、深圳和廈門參訪，與中聯辦主任、香港特首及澳門特首見面會談，並達成某些合作共識，已明顯違反兩岸人民關係條例的規定。他也預告週三將質詢陸委會，韓國瑜的動機為何？想達到什麼目的？合作共識又是什麼？這個行程有無申請？

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