不讓行政院介入 藍委提案「央行獨立」

2019-03-23 14:54

〔記者陳昀／台北報導〕目前我國中央銀行隸屬於行政院，理監事由行政院報請總統派任，但國民黨立委陳學聖認為央行應不受政治干擾、有專業自主決定的空間，像促轉會先前有意推動台幣去蔣化即為著例，因此提案將行政院相關的報請、核准權刪除，已有16名國民黨立委連署。

陳學聖指出，2013年日本首相安倍晉三推動安倍經濟學，推出「大膽的金融政策、機動的貨幣政策、喚起民間投資的成長戰略」，並稱其「三支箭」，時任日本中央銀行總裁白川方明因意見不合被迫辭職；2018年美國川普對持續升息不滿，多次揚言開除聯準會主席鮑爾。

陳學聖認為，美日經驗殷鑑不遠，更凸顯央行獨立自主的重要性，舉世皆然；依我國現行制度，中央銀行隸屬行政院，央行總裁為內閣成員之一，必須參加行政院會議、配合政院整體施政，在組織、功能方面的獨立性都不足，恐無法抵擋政治壓力，被迫放棄專業考量，促轉會提出台幣改版時去蔣化就是一例。

陳學聖認為，為了確保央行的獨立自主，應將其排除在層級式行政體制之外，避免上級機關指揮、監督具體個案的決定；提案除主張央行獨立行使職權、將行政院報請理監事派充的規定刪除，分行、辦事處的設立或裁撤，也不必再經行政院核准。

該案由陳學聖提案，並有蔣乃辛、沈智慧、林麗蟬、廖國棟、林奕華、顏寬恒、陳雪生、孔文吉、徐志榮、呂玉玲、林為洲、鄭天財、陳宜民、王育敏、陳玉珍、林德福等16名立委連署。

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