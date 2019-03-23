韓國瑜訪中聯辦 他指出港人擔憂台灣香港化

2019-03-23 14:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜上任後22日首次到訪香港，並於當日傍晚與中聯辦主任王志民會面，對此，民進黨秘書長羅文嘉在臉書上直言，中聯辦就是一國兩制在香港的實際執行者，1997香港回歸，鄧小平提出一國兩制，結果所有保證都成幻影，來自台灣的韓國瑜，急急忙忙、毫不遮掩奔向漁網，讓箝制港人自由的中聯辦召見而洋洋得意。難怪香港人說這是「魔鬼交易」。

羅文嘉提到，1997香港回歸，鄧小平提出一國兩制、港人治港，保證50年不變。結果20年不到，所有保證都成幻影，如同60年前的西藏和平協議，說毀就毀。

羅文嘉表示，香港自由派人士知道韓國瑜堂而皇之拜會中聯辦，不敢相信、為之譁然。因為他們最了解中聯辦是何種惡魔，最明白一國兩制是何等謊言。他們紛紛在臉書上痛陳韓國瑜的愚昧，擔憂台灣的香港化，甚至提出「票投國民黨，台灣變香港」的呼籲。

羅文嘉指出，韓國瑜怎會不知中聯辦的角色，今天內有國民黨提出「徵召領表」之議，外有共產黨中聯辦直接召見，國共聯手、直線前進，國人焉能不察。「一國兩制」，就像是一張漁網，先把你套進網裡，說給你所有自由，其實根本在網裡頭，為了怕你鑽出網，再用個中聯辦當作繩索，緊緊綁住，一旦魚入網，任你怎麼掙扎，也逃脫不了。

羅文嘉表示，香港人20幾年前，對一國兩制這張網太忽視，現在被中聯辦這根繩綁住、痛苦不堪。來自台灣的韓國瑜，急急忙忙、毫不遮掩奔向漁網，並以蒙箝制港人自由的中聯辦召見，而洋洋得意。難怪香港人說這是「魔鬼交易」。

最後，羅文嘉強調，共產黨的一國兩制，既無中華民國，也無台灣。現在不管你是中華民國派，還是台灣正名派，或是中華民國台灣派，在一國兩制魚網內，通通都不見。呼籲操作韓流者，趕快醒來吧，別害大家，進了漁網，後悔不及。

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