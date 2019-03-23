她用歷史打臉韓國瑜！ 「台灣沒資格說不丹傻」

2019-03-23 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天訪問香港，竟然脫口說出「不丹在阿爾卑斯山的旁邊」，還指不丹人「傻傻的」，此番言論引起譁然。對此，作家顏擇雅說，不丹一點完全不傻，懂得在中國和印度兩強之間生存，既不跟任一方撕破臉，也不必跪低，多年一直維持領土完整。

韓國瑜昨天在訪問香港的一個場合談及「快樂指數」時，竟然說道：「在阿爾卑斯山旁邊的不丹」與世無爭，「居民都傻傻的...隨便有個麵包吃，就覺得自己是全世界最快樂。」

顏擇雅今天在臉書上表示，不丹與印度親近，印度在不丹境內有駐軍，不丹軍隊也都是印度代訓。不丹與中國之間幾十年來都有領土爭議，雖然雙方舉行會談多次，也簽過協定，但爭議邊界一直都在，因此不丹也是在聯合國會員國中，唯一與台海兩岸皆沒有建交的國家。

顏擇雅指出，2017年中印兩國「洞朗對峙」，起因是中國在洞朗高地建造公路，但是印度與不丹皆認定洞朗是不丹領土，中印雙方劍拔弩張，但後來危機解除，公路並沒繼續建造，中國並沒成功改變現狀。

顏擇雅強調，「不丹可以夾在兩強之間，一直維持現狀，這點就相當聰明，值得韓國瑜和台灣學習了。台灣當然沒資格說不丹傻。」

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