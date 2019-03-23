韓國瑜密會香港中聯辦主任 蘇巧慧質疑「違反兩岸關係條例」

2019-03-23 10:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕高雄市長韓國瑜走訪港澳中，22日在香港會見中聯辦主任王志民，民進黨立委蘇巧慧今天在臉書上痛批韓國瑜「密會」中國駐港最高官員，違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33-1條，蘇巧慧認為，韓國瑜必須自己向主管機關詳盡說明，也要求主管機關應該主動進行調查。

蘇巧慧的父親、行政院長蘇貞昌昨天才批評韓國瑜，用性病比喻形容「台獨比梅毒更可怕」，是在羞辱幾代台灣人努力的決心，蘇巧慧今天也跟進，痛批韓國瑜此次密會中國駐香港官員，顯然讓大家質疑有無對等、公開及損及台灣的主權、尊嚴，連香港立法會議員都譴責痛批，「我相信國人也不認同韓國瑜的行為」。

蘇巧慧指出，台灣與中國關係極為敏感，因此台灣特別制定兩岸關係條例，規範兩個國家間往來交流的事務，從法律面來看，韓國瑜的密會行動，是否違反兩岸關係條例第33-1條，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」，韓國瑜必須自己向主管機關詳盡說明，主管機關也應該主動進行調查。

她指出，拚經濟是好事，但台灣與中國沒有百分之百的經濟，身為台灣的地方政府首長，應該要有這樣的體認，更重要的是，與中國接觸，行動務必公開透明，這才是對台灣人民的尊重，也是對台灣尊嚴的維護。

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