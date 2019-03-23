韓國瑜與中聯辦主任見面 稱：「只談高雄與香港未來」

2019-03-23 08:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天出訪港澳中，竟無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面。韓國瑜今早表示，他與王志民相談融洽，也有談到香港與高雄的未來，至於是否有談到台灣的未來？他說：「沒有這麼敏感」。

韓國瑜昨天會見中聯辦主任，被解讀為高規格，對此，韓國瑜今早在香港下榻的酒店外受訪時說：「不曉得過去台灣的市長有沒有被邀請過，但我們（指與王志民）談的都非常融洽。」

在場記者詢問「融洽」是指什麼？韓國瑜指出，融洽就是天南地北、個人過去工作崗位、人生甘苦談、老婆孩子，香港與高雄的未來啊。

記者接著問說：「那有談到台灣的未來嗎？」韓國瑜說：「沒有這麼敏感」。

媒體也問說，香港民主派人士對他與中聯辦主任見面，有很多意見，他怎麼看？

韓國瑜表示，香港內部，身為高雄市長不適合評論太多，因為香港本身是一個多元又國際化的城市，評論太多並不妥當。

韓國瑜說，香港到底要幹什麼，「我自己本人是吃幾碗飯的？長得什麼德行？有什麼條件？」我們自己要搞清楚自己的角色，很怕自己搞不清楚自己的角色，卻評論東、評論西。

韓國瑜強調，確定高雄未來整個發展，東南亞、東北亞、南海、及高雄的未來，就是要徹徹底底的開放，把圍牆拆掉、把意識型態拆掉，高雄未來的機會就是多交朋友、多找路子，「所以香港的問題，我並不適合評論太多。」

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