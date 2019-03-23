「不丹居民都傻傻的」是比喻？只是堵藍：韓國瑜每次都硬凹

2019-03-23 00:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在香港發言又失誤，形容不丹都傻傻的，還說不丹在阿爾卑斯山，後改口強調只是比喻，引起網友非議；臉書粉專只是堵藍批評，說真的..施鹽（失言）你就道歉就好，不要每次都硬凹是在比喻，那麼會比喻..高雄發大財是不是也是比喻？

韓國瑜下午在某場拜會活動中，先是感謝現場人士稱讚台灣的快樂指數，接著竟脫口表示：「在我印象中，最快樂的國家，大概是在阿爾卑斯山旁邊，像不丹與世無爭，居民都傻傻的、很單純，隨便有個麵包吃，就覺得自己全世界最快樂」，此話引起網友議論，直言韓國瑜再度失言。

他事後澄清，是說喜馬拉雅山邊有個小國不丹，無憂無慮、天真無邪，快樂指數可能是全球最高，但台灣沒辦法，沒有資源，必須不停打拚，無法像不丹那樣，他強調並沒有看不起哪個國家，只是比喻。

網友對此留言，「我比較想聽他解釋阿爾卑斯山的部分欸」、「請大家以後就叫他『含比喻』」 、「得罪不丹人」、「只是酒喝多了一點，沒事的」、「高雄發大財也是口誤，其實是花大財」。

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