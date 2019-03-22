證實與中聯辦主任吃晚餐 韓國瑜：純粹情感交流

2019-03-22 23:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚向隨行媒體證實，與香港中央駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任王志民一起吃晚飯，他強調純粹是情感交流、也互相打氣，認為香港與高雄間應更增加交往頻率，互相之間多來多往，是溫馨而有感情的交流。

韓國瑜進一步指出，兩人用餐間的談話，純粹是就高雄與香港間應多往來，王志民認為過去往來太少、很可惜，他認為香港可提供高雄更多發展機會、做生意的機會，韓國瑜說，王志民對此說法也很認同，雙方都感覺氣氛非常融洽。

現場媒體追問韓國瑜，訪中聯辦被認為有政治意涵，與先前訴求的經貿之旅好像就有點不同？

此外，香港泛民派人士、前立法會議員及香港眾志創會主席羅冠聰直指韓王見面，這是「魔鬼的交易」。

韓國瑜則表示，第一點、尊重香港本地政府一切安排，第二點，他在高雄選舉時講得非常清楚，高雄的未來只有朋友、沒有敵人，只有道路、沒有圍牆，所有香港政府的安排，只要時間允許，都欣然接受。

他說，歪嘴雞不需要挑米吃，所有對我們伸出溫暖的手，我們都當成好朋友，至於香港內部有甚麼不同看法，是喜歡也好，不喜歡也好，意見不一樣等等，讓香港內部自己去處理，我們完全尊重，對高雄的未來，只有道路沒有圍牆，所有四面八方的好朋友願意歡迎高雄，都是我們的好朋友。

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