馬上進入狀況！金門新科立委陳玉珍 爭取加開軍機疏運旅客

2019-03-22 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門新科立委陳玉珍剛上任就進入狀況，除了與縣政府聯手向國防部爭取加開軍機疏運滯金旅客返台，也宣布加入立法院國民黨團運作；陳玉珍今天接受中央選舉委員會頒給的當選證書時說，將會針對金門醫療與交通議題爭取最好的政策。

中選會主任秘書莊國祥一早搭機抵金門後，隨即由金門縣選委會主委張忠民等人陪同，專程到陳玉珍金門服務處頒授金門選舉區第9屆立法委員當選證書。

張忠民說，相信以陳玉珍的機智與智慧，一定能不負眾望，讓金門發光發亮。

加入國民黨團運作 選擇法制委員會

陳玉珍說，因為擔任3屆議員的經歷，對進入國會不會有適應的問題；陳玉珍頂著國立台灣大學中文系學士、日本九州大學國際公法碩士、北京大學國際經濟法法學碩士的學歷背景，讓她在加入國民黨團運作後，選擇進入「司法與法制委員會」，她說，將會善用個人對法學的專長，針對年金改革議題好好發揮。

立委補選前即因違紀參選遭國民黨開除黨籍的陳玉珍說，還未接獲黨中央開除黨籍的處分書，所以也不知該如何從何處申覆？不過，她說，選舉過程的恩怨都很短暫，相信大家以金門利益優先、愛金門的心都是一樣的。

由於昨天金門大霧，班機大幅取消，為盡快疏解滯留金門旅客，陳玉珍與縣政府聯手向國防部爭取2架次軍機協助載運，同時協調民航局延後松山機場關場時間，讓疏運作業更有彈性、效率。

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