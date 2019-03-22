韓國瑜見中聯辦主任 羅冠聰：魔鬼的交易

2019-03-22 22:34

〔記者鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天率團訪中，首站到香港，韓國瑜一抵港，就由中聯辦台灣事務部部長楊流昌接機，中午會見香港特首林鄭月娥，下午舉行農產品推介會暨簽約儀式，楊流昌也出席，傍晚時，韓國瑜竟驅車到香港中央駐港聯絡辦公室（中聯辦），與中聯辦主任王志民見面，這是第一次有台灣地方首長進入中聯辦並與中聯辦主任會面。

對此，香港泛民派人士、前立法會議員、香港眾志創會主席羅冠聰在臉書直指，這是「魔鬼的交易」，讓韓此行變成「一國兩制操盤手」，絕非以「拚經濟」等說辭就能搪塞過去。

港媒報導，韓國瑜乘坐的旅遊巴士於下午5點20分左右抵達中聯辦，他在車上向在場記者揮手。有記者隔著車窗向韓國瑜提問，他未有回應。韓國瑜在晚上約7點20分才離開中聯辦，逗留了近2小時。韓國瑜離開時，微笑向記者揮手，但沒有回答有關與誰會面及談了什麼的問題。

不過，韓國瑜晚間登船遊維多利亞港前受訪時證實，確實與王志民共進晚餐，但純粹是情感交流，認為香港與高雄間應增加交往頻率，互相間多來多往。王志民則認為過去往來太少，很可惜，並認為香港可提供高雄更多發展的機會、做生意的機會，韓回說很認同，他並強調，雙方感覺氣氛都非常的融洽。

羅冠聰表示，中聯辦是什麼？簡而言之，是中共在港代理人。自2003年中聯辦高調介入香港事務，「一國兩制」中的港人治港、高度自治已成泡影，換來的是日復日的「中共化」，人權、自由被侵害，落實民主遙遙無期。

羅冠聰指出，「韓王會」儼然是宣布韓市長在中共及兩岸關係中的重要特殊地位。中聯辦透過台灣代理人在寶島打通了政經脈絡，身為民主政體的台灣要再防範中共「銳實力」的穿透和侵害，可謂難上加難。在清醒的台灣人眼中，中聯辦這個向韓國瑜高調的祝福，應該是一記慘痛的「死亡之吻」。

太陽學運領袖林飛帆也在臉書 說，今天最駭人的新聞，或許不（只）是歐陽娜娜的「被中國人」，而是台灣的高雄市長韓國瑜訪問香港，踏入中聯辦的新聞。「此刻台灣的直轄市長，國民黨潛在的總統候選人人選韓國瑜走入中聯辦，我們不可不慎。」

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