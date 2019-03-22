中國又打壓我參與WHA 陸委會：蠻橫

2019-03-22 21:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國持續打壓阻撓我參與世界衛生大會（WHA），陸委會表示，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，也是義務，無須中國大陸同意，其更沒有權利代表台灣。

陸委會說，北京方面錯誤引述聯大2758號決議及WHA25.1號決議，並與其所謂「一個中國原則」連結，企圖以政治理由排除台灣的參與，不但違反世界衛生組織（WHO）憲章，也剝奪台灣人民權益，我們表達嚴正的不滿及抗議，兩岸間的政治分歧不應凌駕在人類健康安全之上。

陸委會強調，今年政府仍將積極推動參與事宜，讓國際社會理解中共在醫療衛生議題上，對台灣人民的打壓與傷害。有關世界衛生組織秘書處稱沒有「兩岸諒解」不會核發WHA邀請函予台灣一事，外交部已對外說明將由駐處向WHO秘書處表達關切及不滿，及促請WHO秉持醫衛專業，邀我續以觀察員身分出席WHA。

陸委會指出，當前中國大陸醫療體系問題層出不窮，疫苗安全、醫療品質堪慮，民衆擔心害怕；相對台灣醫療成就舉世矚目，完全有能力貢獻國際社會。中共蠻橫排除台灣加入相關國際組織，受害的是包括中國人民在內的國際社會。

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