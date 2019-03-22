民進黨2020目標是勝選？高嘉瑜：不盡然，還有「這件事」

2019-03-22 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文、前行政院長賴清德日前分別領表登進參與黨內總統初選，也讓2020總統大選為熱門話題。今日台北市議員高嘉瑜在政論節目上，被問到民進黨2020目標是否為勝選時，高嘉瑜回答「不盡然」，因為「立委席次」也是重要的考量。

在今（22日）晚《年代新聞》播出的政論節目「新聞面對面」中，高嘉瑜被問及民進黨是否以勝選為2020目標？高嘉瑜認為並不盡然，因為除了勝選之外，還有立委席次要一起考量，要考慮在這樣的情況下，怎麼樣做才會對民進黨最好。

高嘉瑜表示，賴清德和蔡英文各有優缺點，她認為，賴清德的缺點是擇善固執、一意孤行、不聽別人的話，但是他有他的原則、堅持，這就是他跟別人不一樣的地方；蔡英文比較溫和漸進、年輕人比較能接受，不過還是一樣有自己的缺點。

高嘉瑜表示，「在雙方這種各有優缺點的情況下，現在對民進黨而言，誰有利誰不利，我覺得不一定。但是我們民進黨，不要先自亂陣腳、互相批評，這才是對民進黨最好的」。

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