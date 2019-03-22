WHO拒發邀請函給台灣 陸委會轟：中國人民會受害

2019-03-22 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕最近世界衛生組織（WHO）表示，今年如果沒有兩岸諒解，就不用期待台灣會取得世衛大會（WHA）入場券。陸委會今回應，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是權利也是義務，無須中國同意。如果中共蠻橫排除台灣加入相關國際組織，受害的將是包括中國人民在內的國際社會。

綜合媒體報導，陸委會今天表示，北京方面錯誤引述聯大2758號決議與WHA25.1號決議，還與其所謂「一中原則」連結，企圖用政治理由排除台灣的參與，不但違反WHO憲章，更剝奪台灣人民權益。陸委會也強調，兩岸間的政治分歧不該凌駕在人類健康安全之上，「中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，也是義務，無須中國大陸同意，其更沒有權利代表台灣。」

陸委會也說，今年政府積極推動參與事宜，讓國際社會理解中共在醫療衛生議題上對台灣人民的打壓和傷害。世界衛生組織秘書處稱沒有「兩岸諒解」不會核發WHA邀請函予台灣一事，外交部將由駐處向WHO秘書處表達關切及不滿，並促請WHO秉持醫衛專業，「邀我續以觀察員身分出席WHA。」

陸委會更指出，當前中國醫療體系問題層出不窮，疫苗安全、醫療品質更是堪慮，讓民衆害怕。相對台灣的醫療成就舉世矚目，完全有能力貢獻國際社會，「中共蠻橫排除台灣加入相關國際組織，受害的是包括中國人民在內的國際社會。」

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