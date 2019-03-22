竹市議會提案審查馬拉松 市府32項墊付案、11案保留

2019-03-22 21:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會第10屆第2次臨時會今天最後一天進行提案審查，上午審查議員93項提案，下午審查市府41項提案，其中32個墊付案中，經黨團協商，最後將教育類、社福類及中央全額補助類包裹通過，32案，有19案通過，其餘11案保留、1案退回、1案以追加減辦理。

對市議會臨時會審查提案結果，市府主計處說，被保留或退回的案子中，幾乎都是中央有補助的公共工程，包括天空纜線地下化及交通號誌整併工程，前瞻基礎建設區域排水整體改善計畫工程、改善公廁提升優質公廁工程和文化局地方文化升級改善等中央補助墊付案，這些墊付案都具急迫性，如今被市議會退回或保留，恐面臨補助款被中央收回局面，未來若市府要再執行同樣的工程，就需以市府自有財源編入預算執行，對財政不寬裕的市府來說，非市民之福。

主計處強調，市府財源有限，為推動建設，4年來已向中央爭取超過120億元經費，這次提出墊付案共32案、5.5億元，都是中央補助案件，因案件皆具急迫性且攸關民生，如未能依限完成預算墊付作業，補助款恐遭收回，爾後將不予補助。部分工程案件也會因無法在時限內順利完成發包，將被中央收回補助款，影響民眾所急需的各項重大建設推動，將持續與議會溝通，努力確保各項建設推動無虞。

新竹市議會第二次臨時會僅排一天審查提案，議員提案多達93案、市府41案，由於本屆市議會有不少新科議員，議員提案比例較過去高出2、3倍，而市府提案則跟過往類似，多以重要工程及建設相關的墊付案居多。

針對臨時會保留及退回市府提案多達13案，市議會民進黨團總召李妍慧表示遺憾，認為其中像天空纜線地下化及區域排水改善和公公廁改善計畫工程，都攸關市民需求及市容環境美化，但民進黨在議會是少數，在少數服從多數決情況下，只能接受此結果，相信透過直播方式，可讓市民了解整個審議的過程，市民自有公斷。

國民黨團書記長張祖琰則強調，市府提出的墊付案多達32案，考量市府有太多墊付案未轉正及避免市庫被透支，才會提保留，希望給市府警惕，至於被保留的案子，也因市府未提供完整資料，建請市府提供完整資料後，留待下個臨時會審議。

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