酒駕撞死人判死刑違憲也違兩公約 行政院傾向刪除
列印

2019-03-22 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕肇事引起社會海量關注，法務部日前提出《刑法》修正案，期望將酒駕累犯致人於死的刑度提高至可判處死刑。不過，多名海內外專家學者表示，如此修法可能違反《憲法》比例原則，且我國已簽署兩人權公約，若再擴大死刑適用，恐在國際上引發負面評論。有媒體報導，行政院政務委員羅秉成預計月底前將再次召開跨部會議，並傾向把最重處以死刑的刑度刪除。

為了遏止酒駕肇事，法務部今年2月底曾提議修改《刑法》，將酒駕累犯致人於死的刑度修改為，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑。不過，羅秉成在本月11日初次跨部會討論時，與會的專家學者表示，酒駕累犯可處死刑可能違反《憲法》第23條比例原則，因此初次跨部會議並沒有達成共識。

據本報18日報導，英國法官尼可拉斯布萊克（Nicholas Blake）指出，台灣之前將兩公約國內法化，歐盟非常歡迎台灣依循國際人權善盡義務，也由衷希望台灣政府在付諸立法行動前三思，去請教真正法律專家，將死刑限定在蓄意殺人的要件，而酒駕案件不符合這樣標準。而「死刑專案」共同執行長雷紹爾（Saul Lehrfreund）律師警告，台灣如果擴大死刑適用，會跟人權兩公約有所衝突，不樂見台灣簽署人權公約，卻違背人權公約精神。

根據《蘋果》今日報導，政務委員羅秉成預計本月底前將再召開跨部會議，並有傾向把酒駕累犯肇事致人於死最重可處以死刑的刑度刪除。

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  • 行政院政務委員羅秉成預計月底前將再次召開跨部會議討論酒架刑責，並傾向把最重處以死刑的刑度刪除。（本報資料照）

    行政院政務委員羅秉成預計月底前將再次召開跨部會議討論酒架刑責，並傾向把最重處以死刑的刑度刪除。（本報資料照）

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