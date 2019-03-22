酒駕撞死人判死刑違憲也違兩公約 行政院傾向刪除

2019-03-22 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕肇事引起社會海量關注，法務部日前提出《刑法》修正案，期望將酒駕累犯致人於死的刑度提高至可判處死刑。不過，多名海內外專家學者表示，如此修法可能違反《憲法》比例原則，且我國已簽署兩人權公約，若再擴大死刑適用，恐在國際上引發負面評論。有媒體報導，行政院政務委員羅秉成預計月底前將再次召開跨部會議，並傾向把最重處以死刑的刑度刪除。

為了遏止酒駕肇事，法務部今年2月底曾提議修改《刑法》，將酒駕累犯致人於死的刑度修改為，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑。不過，羅秉成在本月11日初次跨部會討論時，與會的專家學者表示，酒駕累犯可處死刑可能違反《憲法》第23條比例原則，因此初次跨部會議並沒有達成共識。

據本報18日報導，英國法官尼可拉斯布萊克（Nicholas Blake）指出，台灣之前將兩公約國內法化，歐盟非常歡迎台灣依循國際人權善盡義務，也由衷希望台灣政府在付諸立法行動前三思，去請教真正法律專家，將死刑限定在蓄意殺人的要件，而酒駕案件不符合這樣標準。而「死刑專案」共同執行長雷紹爾（Saul Lehrfreund）律師警告，台灣如果擴大死刑適用，會跟人權兩公約有所衝突，不樂見台灣簽署人權公約，卻違背人權公約精神。

根據《蘋果》今日報導，政務委員羅秉成預計本月底前將再召開跨部會議，並有傾向把酒駕累犯肇事致人於死最重可處以死刑的刑度刪除。

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