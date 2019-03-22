葉家土地不當黨產爭議未解 學者：北市府已准建商可蓋豪宅

2019-03-22 18:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日舉辦「傅正與黨產研究」國際學術研討會，與會學者抨擊，國民黨當年將葉家土地搶走後，又將國發院土地轉賣給財團，黨產會針對國發院案召開聽證會，葉家淚喊要國民黨歸還土地，但台北市政府都審會日前已核准，要讓國發院土地蓋豪宅了。

南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗表示，1949年國民政府播遷來台，完全沒有帶土地來台灣，卻累積大量不動產土地，其中一筆為來自國發院葉家的土地。

據黨產會調查報告，國民黨在1953年成立革命實踐研究院（前身為國發院），違法將土地使用分區改成「機關用地」，藉此免徵稅賦，原地主葉中川之子葉頌仁向黨產會控訴，父親當年遭人持槍押去蓋章，強迫賣地給國民黨。

羅承宗今日強調，只要在youtube網站輸入「葉頌娟」3個字，就可看到「國民黨不當黨產聽證會之掠奪台灣葉家土地」影片，這是由受害者家屬親自控訴，國民黨如何搶走民地，這不只是歷史，而是尚未處理的不公義之事。

羅承宗提及，被國民黨賣掉的國發院土地現在要蓋豪宅，因為台北市政府「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」今年已核准通過，同意建商可以興建，而葉家土地爭議仍未處理。

他指出，台灣第一個講「國庫通黨庫」的人不是民進黨，而是國民黨前台灣省主席吳國楨，這個人在國民黨所寫歷史從來不去談，而吳國楨在給國民大會的信，揭露國民黨把黨的錢掛在國家帳上，要國家出錢養黨。

他建議，民眾可以上國史館網站看原始歷史檔案，不要去看後來的人所寫歷史，以前那些歷史許多都是國民黨洗腦民眾用的，「昔日台灣、今日北韓」就是最好例子。

台灣經濟研究院副研究員盧俊偉提及，追討黨產是國家邁向正常化的議題，目前社會討論聚焦於國家和政黨層次，未來能否有更多公民加入，去凝聚正當性，就應該跳脫同溫層。

盧俊偉建議，論述層次、方式、內容要讓民眾有感，社會上不見得每個人都對公共議題有感，黨產議題也是要和其他議題去競爭，才能去吸引民眾的眼球，最重要是讓黨產議題去連接到個人。

他指出，黨產會可以用更平易方式讓民眾了解不當黨產議題，像黨產會之前有宣傳一些黨產小旅行就不錯，民間還有一些「黨產大亨」遊戲的開發，例如韓國電影「我只是一個計程車司機」就用小人物故事去看整個大時代和政治議題，這些都是台灣可以學習的。

新北市三民高中教師張文隆表示，台灣社會最大問題是把不公不義視為理所當然，台灣過去政權雖然輪替，但其實根本沒有轉型正義，台灣民眾有一種只要能活下來、賺大錢，其他都不重要的性格。

張文隆指出，救國團是國民黨外為的附隨組織，就有很多人很憤慨，那些人也不去深究救國團當初是為何成立的，他自己結合幾所學校的教師，希望能從教育解構黨國思想，建立世界民主自由的世界觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/