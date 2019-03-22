視察駐帛琉技術團 小英讚：以頂尖農業技術讓世界看見台灣

2019-03-22 17:34

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」今天下午視察駐帛琉技術團，肯定技術團為台帛穩固邦誼的付出，以頂尖農業技術讓世界看見台灣，他們都是台灣的驕傲。

總統表示，每一次出訪，技術團都是她一定要來的地方。遠道而來，不是為了聽一場簡報，而是為了要來給外交最前線的技術團加油打氣。他們在海外努力，把台灣的技術帶到友邦，用技術來交朋友，滿滿的成果就代表了來自台灣的友誼。

總統指出，我們駐帛琉的技術團，歷史比駐館還要久，從1985年開始，技術團就先一步到達帛琉。台帛之間能夠有穩固的邦誼，技術團的功勞當之無愧。

總統提到，技術團希望透過技術合作，在土地相對有限的情況下，為帛琉的糧食安全、飲食的多樣性，做出更大的貢獻。今年，延續木瓜、火龍果的成功經驗，也引進了芒果、蓮霧、荔枝等熱帶水果，希望在帛琉落地生根。

總統說，帛琉是全世界有名的觀光國家，這裡也有很多出色的飯店，希望透過技術團的努力，這些台灣水果可以在帛琉很多觀光旅館中「落地生根」，不僅讓帛琉民眾有機會品嘗，更可以讓來自世界各國的觀光客也吃到「來自台灣，帛琉生產」的美味水果。

總統表示，頂尖的農業技術就是讓世界看見台灣最好的方式。所以，她要再次謝謝技術團每一位同仁的付出，「你們都是台灣的驕傲」。

隨後，總統也請楊邦棋團長介紹技術團團員，並由團員跟大家分享在帛琉工作的心得與感想；之後，總統也步行至蔬果園區視察，於火龍果栽培區、台灣引進的珍珠芭樂、四季橘及蓮霧區等聽取解說，還親自採摘與品嘗洋香瓜。

總統也前往老年局資深公民中心，在帛國國務部長馬緹娜陪同下，與帛國婦女編織專家茹露可共同以林投葉編織帛國傳統餐盤墊，並接受致贈林投葉手提袋。

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