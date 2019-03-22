新版身分證將取消國旗？ 徐國勇：會傾聽民意

2019-03-22 16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕傳出新版身分證將取消國旗，內政部長徐國勇今天受訪時澄清，他沒有排斥放國旗，正傾聽民意，一切都還沒有定案。

國發會與內政部研擬明年10月換發數位身分證，但因傳出新版身分證可能取消國旗樣式而引發各界議論，內政部長徐國勇今天上午參加成功嶺替代役結訓受訪表示，很多國家的身分證都沒有國旗，因身分證是對內的證明文件，對外是護照，過去兩蔣時代的身分證就沒有國旗，一切都還沒有定案，會傾聽民意。

徐國勇說，大部份國家的身分證上也沒有國旗，台灣的身分證有6個版本，前4個版本在兩蔣時代的身分證沒有國旗，當時一樣可以用其他方式，其中有一版本的浮水印是用國徵。

另外也有的是浮水印，用的是國家的地圖，浮水印是國家象徵，澳洲是無尾熊，日本的富士山，台灣有玉山及黑熊，也有用國花等，能夠用意象表達出來的都可以。

徐國勇指出，換發數位身分證尚未定案，他尊重民意也傾聽民意，有人認為要有國旗，但也有人認為不要有國旗，政府都聽到了，但他認為，這不應該是政治議題，若用此當做政治議題，對身分證應該如何規定會失焦。

徐國勇說，身分證是對內的證明文件，對外是用護照，這就是當時在兩蔣時代的身分證沒有國旗，但以此做為政治議題是不太好的。

徐國勇表示，他再次強調，他沒有排斥放國旗，大家的意見他也都聽到了，事實上一切是尚未定案，版本還沒出來，他持續傾聽民意，第一次換發明年10月開始，還有時間聽取民眾意見。

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