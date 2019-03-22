無兩岸諒解就無法受邀WHA？外交部：已向WHO表達不滿

2019-03-22 14:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕今有媒體報導WHO（世界衛生組織）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）答覆媒體詢問郵件中表示，今年若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣能獲得WHA邀請函，外界解讀台灣今年要獲邀出席WHA大會機率恐怕不高。外交部對此表示，已請駐處向世界衛生組織秘書處表達關切及不滿，呼籲WHO秉持醫衛專業，邀我國續以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。

2019年WHA預定5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行。我國在2016年總統蔡英文上任後，因中國打壓，已連續兩年未收到WHA邀請函，2016年的邀請函上則是被加註一中原則。針對今年即將舉行的WHA大會，外交部多次呼籲WHO秘書處秉持醫療專業原則，邀請我國出席WHA大會。

針對今年我國獲邀出席大會的情況，外交部說，推動參與世界衛生組織（WHO）是政府從未間斷的重點工作，亦為國人共同期盼。中國無權代表台灣，只有在台灣經民主程序選出的政府，才能代表2300萬人民，並為其等的健康負起責任。

外交部表示，近年來我以專業、務實、有貢獻原則參與WHA的正面訴求已獲得國際社會普遍肯定，除了友邦及美、日等理念相近國家外，亦有越來越多國家聲援我國。外交部將協同衛福部及民間團體，善用此一不斷強化的動能，持續積極爭取受邀以觀察員身分出席「世界衛生大會」（WHA）。

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