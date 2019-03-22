2020藍綠白三腳督？ 梁文傑：柯最怕韓參選

2019-03-22 13:53

〔記者邱灝唐／台北報導〕民進黨台北市議員梁文傑今日上廣播節目討論2020總統大選，指出台北市長柯文哲目前最怕高雄市長韓國瑜參選，而韓則要擺脫「落跑市長」的名聲；他也提到在網路時代，任一政權執政都不能以8年看待。

針對2020總統大選有可能變成藍綠白三腳督，梁文傑認為，柯文哲在這場選戰中有2項看點，首先是韓國瑜將影響中間選民投給柯的意願，另一項就是操作「棄英保柯」的局面；梁表示，他猜測柯應該認為將與蔡英文競選總統，所以才會在3月立委補選時，最後關頭支持陳筱諭，目的是為了讓郭國文落選，打擊蔡英文。

至於選舉中的「韓流效應」，梁文傑則認為民進黨不用太害怕，他不相信選民，特別是高雄市民會支持才剛選上幾個月就落跑的市長；梁也強調，韓現在正操作眾人勸進的局面，破解這項罩門。

最後，主持人追問若是民進黨真的丟了政權，後蔡英文政權將會變怎樣？梁文傑則說，網路時代輪替越來越快，馬英九執政第6年才發現衰敗，民進黨更快面臨這個問題，這並不是小英或黨特別有問題，而是網路時代會將問題不斷放大且加速傳播，讓執政黨難以招架，因此未來台灣任一政權執政再也不能以8年看待，而是4年。

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