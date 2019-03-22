馬英九批蔡英文上任總統近三年 卻只執行一件死刑

2019-03-22 12:59

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天以東吳大學「嚴家淦法學講座教授」身分在校園發表「從死刑存廢談司法改革」專題演講，他強調，我國刑法現行死刑規定，完全合憲，也沒有所謂違反「兩公約」的問題，並對目前台灣法院對於判死相當猶豫，而且就算判了死刑，法務部又不執行的情況不以為然，他還質疑，蔡英文總統上任來已近三年時間，卻只有執行一件死刑，仍有四十多個死刑犯還在等待，這是不對的。

馬英九並表示，前法務部長邱太三曾經宣稱我國的目標就是「終極廢死」，他不同意這種看法，並認為邱太三昔日面對前總統陳水扁保外就醫相關爭議，並沒有重視應該依法行政。

馬英九指出，從他法務部長任內中華民國第一次調查廢死民意，有七十二％不贊成廢死，一直到民國一０五國發會的民調結果，仍有六成左右民眾反對廢死，因此他認為廢死不必急，而是要好好想清楚。

馬英九並做出結論，未來政府應該繼續徵詢社會意見，研擬死刑相關配套措施，以進一步減少死刑不必要的使用，但死刑仍然應該維持，對於一些已經定讞而且依法沒有再拖延理由的死刑個案，就應該迅速執行，簡單來說，我國現行的死刑政策就是「維持死刑、審慎使用」。

馬英九並指出，所謂「兩公約」廢除死刑的說法是被誤解，其中的「公民與政治權利國際公約」當中只有限制死刑使用條件，並沒有廢死，雖然聯合國大會曾多次表決通過「暫停使用死刑」的決議，但這樣的決議並沒有拘束力，只有壓力，像中國大陸與台灣都沒有暫停行使死刑。

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