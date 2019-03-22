賴清德投入總統初選 梁文傑：勇敢但不明智

2019-03-22 12:55

〔記者邱灝唐／台北報導〕前行政院長賴清德日前投入2020總統大選黨內初選引起各界譁然。對此，台北市議員梁文傑認為「勇敢但不明智」，尤其在大環境不利的情況下「換人不如自救」。

對於賴清德投入黨內初選的決定，梁文傑今日接受廣播節目訪問表示，賴為了回應基層的焦慮選擇參選，這項決定讓他相當佩服，只是此舉「勇敢但不明智」，因為選舉是看整個政黨的支持度，不是換人就會贏。

不過，「勇敢但不明智」及「換人不如自救」的說法讓主持人詢問梁文傑是否為「保皇派」。梁則說，賴就算贏了初選，現任總統還是蔡英文，如果民進黨是因為執政而遭人民詬病，那麼該如何讓民眾有煥然一新之感，尤其賴曾擔任過行政院長，況且如果輸了大選，那麼賴一定會被怪罪為何要把蔡換下來；梁也將此類比為「換柱事件」，當時就讓前新北市長朱立倫元氣大傷。

梁文傑強調，如果賴清德堅持參選會渾身是傷，但外界看到現在的景況也不要將此視為分裂，因為該由誰出戰的問題已經超越派系，如果民進黨是一間公司，任何一名黨員都是蔡政權的「股東」，大家不可能在這個時候抽腿，把董事長換掉。

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