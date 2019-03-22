台東第一人！縣議員章正輝宣布參選山原立委

2019-03-22 12:18

［記者張存薇／台東報導］台東縣議員章正輝今天宣布參選2020山地原住民立委，他也是台東縣第1位明確表態參選立委的國民黨籍政治人物，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、副議長林琮翰及多位議員均現場力挺，希望有更多立委能為台東打拚。

56歲的章正輝台大政治系畢業，曾任金峰鄉2任鄉長，目前連任縣議員，是國民黨台東縣議會黨團書記長，吳秀華說，章正輝從基層黨工出身、從政資歷完整，縣議會願意把人才貢獻出來，為更多鄉親服務。

饒慶鈴則說指出，章正輝基層實力札實、全台灣都有豐沛人脈、學歷高能掌握議題、論述政策，非常優秀。

台東縣僅30多年前有一席山地原住民立委，章正輝說，現在選制對原住民新手不容易，對高知名度、現任長有絕對優勢，因此會全力爭取國民黨提名。

他進一步表示，原住民最需要的真實的轉型正義，也要讓更多民眾了解原住民政策制定的原由，因此希望前進立法院，不分族群全力服務。

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