反韓選2020總統 韓粉：沒做滿就北漂...高雄人活該當跳板？

2019-03-22 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前行政院長類清德及總統蔡英文近日先後完成2020總統初選登記，反觀藍營眾所矚目的高雄市長韓國瑜仍未表態，但有高雄韓粉在網路上表示，堅決的反對韓市長參選2020，他寫道「連續2任的高雄市長都沒做滿就北漂，我們高雄人活該要被當跳版嗎？」引起論戰。

網友昨日在臉書PO文，表示身為高雄人堅決反對韓市長參選2020（總統大選），他直言，10幾年來連續2任的高雄市長都沒做滿就北漂當大官...難道高雄人活該要被當跳版嗎？

他表示為了說服家中年紀較大的長輩把票投給韓國瑜，花了近2個月的時間，但現在電視天天在說剛選上的市長又去選總統，把家中長輩氣得要死，PO文網友表示回家只能閃得遠遠的。

貼文一出，底下留言引起韓粉論戰，一派支持韓國瑜選總統的網友回應「我高雄人，全力支持韓市長選總統，救台灣就是救高雄！」、「版主的眼光要放長遠」、「就算要選，韓總也一定會先照顧好高雄再說」；另一派要韓國瑜做好做滿的網友則表示「又開始在攻擊不想把市長讓出來的高雄人了」、「高雄市民不捨巿長選總統很正常的」，引起討論。

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