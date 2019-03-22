坦言獨立參選總統困難 柯P：但不踩第一步誰知道

2019-03-22 11:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕前行政院長賴清德宣布角逐2020總統大位，高雄市長韓國瑜被勸進參選聲浪愈來愈高，藍綠選票各自歸隊，恐排擠壓縮有意參選的台北市長柯文哲選票。台北市長柯文哲在美國時間21日接受媒體訪問時表示，這不急，他個人信念是統一、獨立都是假議題，台灣卻每天為這種幾十年後的題目吵來吵去，台灣經濟或政府效能都沒人在管，每天都高來高去的。

目前人在美國亞特蘭大訪問的柯文哲，美國時間21日出席台北市進出口同業公會與亞特蘭大商會簽署MOU儀式，儀式後接受媒體訪問。

有媒體提到TVBS最新民調，指韓國瑜支持度領先柯文哲將近10%，對此柯文哲再次重申，自己每天做該做的事情努力做就好，從去年11月選完到現在，媒體相關民調已經翻了好幾輪，這就跟股票一樣，比較健康方法就是你買一個擺在那裡，如果每天都要去看那股票，那什麼事情都不用做了。

柯文哲說，民調每天高高低低，不是不看，但應該是瞄一眼然後說「這樣喔」，轉過頭繼續要做自己的事情。但不斷被媒體問到選舉一事，柯抱怨，距離選舉還那麼早，台灣實在是個很糟糕的國家，整天都在討論選舉，看call in節目都不曉得這國家在幹什麼，坦白講不是很健康。

媒體再問桃園市長鄭文燦先前說若用獨立參選人的方式，選戰可能會打得非常艱辛，對此柯表達認同，並直說「本來就很難選啊！」從2014年、2018年到一日雙塔，不是說以前成功，大家就把成功視為理所當然，坦白講，整個過程還是滿困難的。

媒體質疑柯既然困難為何還去華府，是否會白跑一趟？柯文哲說，很多事情是這樣，就像自己當年騎一日雙塔，從富貴角誰有把握騎到鵝鑾鼻燈塔，「廢話誰會曉得，從來沒騎過誰知道會不會騎得到，但不踩第一步你怎麼知道」，該做事情做好就好，其實他後來發現，所有人裡面他最輕鬆。

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