親美友中沒說清楚 外媒分析柯P訪美「留下問號」

2019-03-22 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美期間拋出親美日、友中，引發外界討論，英國《金融時報》中文網報導，柯文哲訪美還留下問號。

《金融時報》中文網報導，柯文哲抵達華盛頓時受到駐地記者跟訪，在傳統基金會的演說也相當受矚目，報導認為柯文哲的演講像是台灣首都市長對華府的自我介紹，柯的幕僚則說，演說內容全是柯自己完成，希望藉由自我介紹、台北市政，讓華府眼睛一亮。

報導指出，柯文哲留下了一些「模糊」，前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas H. Paal）認為，柯還未宣布參選，是刻意保持模糊性，訪美是測試自己將如何被美對待。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）則說，美國與台灣政治人物打交道多年，對於「模糊」、「立場反覆」造成的危機很清楚，美國要的是台灣總統能管控好與中國的關係。此外葛來儀也質疑柯的親美日、友中「沒說清楚」。

柯文哲先前曾說台灣是架上的商品，《金融時報》詢問其現在的看法，柯回應，美國是一個成熟的國家，內部也有很多不同意見，「don't worry」。

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