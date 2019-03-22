韓國瑜赴中國「朝聖」 上任不到3個月2度出訪

2019-03-22 08:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天上午率團前往香港、澳門、深圳、廈門參訪，這是繼上個月出訪馬來西亞、新加坡後，上任不到3個月的第二次出國；如果加上4月中旬將前往美國的行程，等於連續3個月出訪，「月月出國」可能創下歷屆高雄市長紀錄。

前高雄縣長楊秋興力促兩岸交流，也擔任高市府兩岸工作小組副召集人，這次卻沒有隨團出訪，引發媒體議論；韓國瑜回應說：「他有他的度假計畫，所以就尊重！」

由於2月的星馬行太過高調，韓國瑜這次學乖了，不願證實是否將與香港及澳門特首會面，更不願談訂單銷量；韓國瑜表示，尊重對方安排，計畫可能更改，所以他不揣測，也不往自己臉上貼金。

參訪團成員包括市府官員、議員、兩岸工作小組成員及農漁會代表共35人，另有隨行媒體27人，總計62人。

韓國瑜在去年12月25日就職，今年2月24日前往馬來西亞及新加坡參訪5天，不到1個月，3月22日再到港澳深廈7天，預計4月10日前往美國10天。

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