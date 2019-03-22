蔡總統將過境美國 美國務院：長期以來慣例

2019-03-22 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨天率團啟程出訪南太平洋3友邦，將會過境美國夏威夷。對此，美國國務院表示，蔡總統過境美國是長期以來慣例，符合美台非官方關係性質。

蔡總統昨（21日）展開為期8天7夜的「海洋民主之旅」，訪問帛琉、諾魯、馬紹爾群島等南太平洋3邦交，並且將在夏威夷過境。

綜合媒體報導，對於蔡總統過境美國，美國國務院一名發言人以電子郵件方式回應，他表示，蔡總統過境美國是基於美國長久以來的慣例，符合美台非官方關係性質，過境行程都會考量其安全、舒適、便利和尊嚴，並進一步表示，蔡總統的過境是私人和非官方性質。美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）將在夏威夷迎接蔡總統。

這名發言人也重申，美國基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」並未改變。他指出，美方鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，尋求台海兩岸人民可以接受的和平方式解決分歧。

對於蔡總統將過境美國，中國外交部發言人耿爽昨天在例行記者會上表示，中國堅決反對美方安排「這種過境」，並敦促美方「不允許蔡英文過境，不向台獨發出任何錯誤信號」。

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