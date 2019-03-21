接受外媒專訪 蔡英文坦言：去年大敗主因是年改及同婚

2019-03-21 23:45

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統日前接受英國《Monocle》雜誌專訪，針對個人成長背景、從政歷程、推動改革、國防、台美關係、兩岸關係及2020年總統選舉等議題回應提問。談到去年選舉大敗，總統坦言，年改與同婚議題是主因。

談到年改，總統說，這次年改財政上處理得不錯，改革後可以再撐個二、三十年無虞。雖然很多人抱怨年金被砍，但減少的年金並不會影響他們的基本生活開銷。不過砍了年金，那些被影響的退休人士難免有所不滿，為此我們也付出巨大政治代價。

被問到去年選舉大敗是否因為年改議題時，總統表示，那是原因之一，另一個原因是同婚議題，很多宗教團體強烈反對同性婚姻，但年輕人認為同婚關乎人權，應朝著人權先進國家方向邁進。大家對同婚疑義意見分歧。年輕人希望以人權議題來處理，而傳統的人士和宗教團體認為在臺灣推動同婚太過躁進，因此雙方有一番角力。

但總統說，我們無法閃躲同婚議題，它就在眼前，我們必須處理。大法官釋憲說明同婚的確是人權議題，公投結果則是提醒要顧慮到傳統派及宗教人士的想法。這就是歧異之處。

談到因應2020大選的優先工作是什麼？蔡英文說，我們不斷向全世界以及區域各國說明我們會維持現狀，但有鑑於大環境的變化，所謂維持現狀，是維持正確的平衡，所以台灣會繼續維持正確的平衡。在兩岸關係上，我們不去挑釁中國，但我們必須具備足夠的防衛實力，因為中國投資大量軍備，我們必須增加軍備，提升台灣防衛能力，這是我們的優先要務。

對於中國領導人習近平提出習五點，總統說，這某種程度上確實改變了兩岸關係的平衡，必須要再重新平衡。重新平衡的意思是我們要更謹慎的處理兩岸的關係，因為這透露出了中方的急迫性。所以我們必須加速所有的準備工作。

總統強調，兩岸關係改變須要很多的因素，首先，中國必須平等地對待台灣。另外，任何和平進程不能設有前提或政治框架做為前提。就台灣方面，如果沒有前提，或一中、一國兩制的框架，而且如果進行過程中我們是被平等的對待，並且對方尊重台灣所擁有的主權，我們沒有什麼理由不能坐下來溝通。

英國《Monocle》雜誌創立於2007年，總部位於英國倫敦，內容聚焦於政經時事、全球趨勢等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/