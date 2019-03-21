不顧北京反對也無法2020成王 高嘉瑜笑：只能怪我太年輕

2019-03-21 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕中選會日前定案2020年總統、立委選舉訂於1月11日投票，有韓粉立刻用高雄市長韓國瑜的名字測字，得出韓國瑜「1月11日成王」的結論。對此，台北市議員高嘉瑜笑說，就算「不顧北京反對」她2020也無法成王，因為她明年1月未滿40歲，不能選總統。

有韓粉把韓國瑜的「瑜」字，拆解為「王」和「俞」，其中「俞」字可又分為「人」、「一」、「刂」和「月」，認為是「有一個人1月11日」可成「王」，而這人就是韓國瑜。消息一出引發網友不少熱議。

對此，名字同樣有「瑜」的高嘉瑜21日晚間在臉書表示，「今天很多人點名我，但2020成王的肯定不是我」。她笑說，「只能說既生瑜，何生X，一山還有一山高。一個比一個老，只能怪我太年輕，未滿40」。

高嘉瑜說，所以她就算想「不顧北京反對、不顧黨內團結、不顧一切後果」，都無法在2020年參選總統，她還搞笑地向粉絲道歉，抱歉，「瑜」讓大家失望了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/