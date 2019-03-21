陸委會民調：79％台灣民眾不贊成「一國兩制」

2019-03-21 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕陸委會委託政治大學選舉研究中心調查民意，今（21）日發布結果表明，79%台灣民眾不贊成中國「一國兩制」主張，83%民眾反對中國武統台灣，87.7%民眾認為我國未來與對中關係，應由全國2300萬人共同決定。

陸委會指出，政治大學在3月13日至17日以電話訪問我國20歲以上成年民眾，有效樣本共有1093份，該民調還顯示有83.9%民眾認同政府「兩岸交流應該秉持對等尊嚴，不設政治前提及符合法令規定」，可證明中國對台統戰的結果之下，台灣民意與中國想達成的目標相去甚遠。

對於中國頻頻對台喊話，民調中也顯示63.7%民眾反對中國刻意不與台灣政府接洽，反而傾向與部分政黨人士進行協商的作法，更有49.8%民眾贊同總統蔡英文提出的「一國兩制臺灣方案」7項指導綱領，73%民眾反對中國政府欲有「一個中國原則」的前提與我國談判，74.1%民眾認為政府應該要與理念相符的民主國家交流，共推台海、區域穩定和平發展。

此外，此次民調也表明83.3%民眾認為政府要制定周全的法令與監督機制，才能與中國展開政治協商、協議簽署，65.4%民眾認為我國與中國的談判結果須有公投獲得全民同意，59.3%民眾支持立法院對協議內容進行審核，因此政府將著手推動修法以順應民意。

在台灣與中國局勢方面，87.1%民眾支持「廣義維持現狀」以維持長期穩定態勢，41.7%民眾認為目前的對中交流速度「剛剛好」，陸委會指出，我國主權獨立，小瑛總統也已揭發中國對台野心，因此全體政府部門會堅持捍衛國家尊嚴，確保我國人民有民主自由、人權法治。

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