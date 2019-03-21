竹市議員、議長建議款引熱議 市議會臨時會直播討論

2019-03-21 21:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與市議會間有行之多年的往例是，議長每年有7500萬元工程、設備建議款及500萬元活動建議款，各議員也有200到300萬元的建議款，消息一出，今天引起地方議論，市議會更對此提臨時動議，要市府說清楚、講明白。

對此，市府主計處長蘇文樹今天在市議會臨時會的臨時動議中答詢說，議員建議款並沒有一定的額度或限額，所有建議款都是透過各業務單位來執行，舉例若有馬路壞掉要修或有路燈不亮等，市民向議員建議後，業務單位會根據議員提案或建議內容派員實勘，若確實有需要，就會透過政府採購法及公共工程規定簽辦執行，每個縣市都不會有定額，是看需求而定。

本報昨天披露，新竹市議會議長建議款每年有8000萬元、各議員每年有200萬到300萬元的建議款額度，引發地方及市議會議員關注，市議員陳慶齡今天下午在臨時會市長專案報告的尾聲提臨時動議，向市長詢問是否有議員建議款的編列？

對此，市長林智堅答覆確實有議員建議款，大多會編在民政處、社會處及工務處，並透過市府預算方式執行，市府會依據議員的建議及市民需求，透過各業務單位編列預算執行。但他也認為，應回歸制度面討論。

對市府宣稱議長每年有8000萬元的建議款，新竹市議會議長許修睿書面指出，議員建議款正確說法，應是「議員建議事項」，顧名思義，就是透過議員建議的建設或活動事項，既然是建議事項，議員只有建議權，要不要同意，由市府決定，同意後，也由市府發包施做，從頭到尾議員都不經手，這些在市府網站都有公開資訊。

許修睿指出，議員貼近選民，所建議的市政建設，也是市民反映，因此歷年市府對於議員建議事項，大多會採納，當然也有被否決的建議事項。至於標準是什麼，恐怕要問林市長，歷屆議長如何執行他不清楚，額度多少也不清楚。但他擔任議長這幾個月，都持續對民眾需求進行建議事項，也希望市府重視民意需求。

市議員徐信芳則說，議員建議款大多是以民眾或學校、社區居民需求為主，像學校本身的預算款項不足，常會透過議員協助爭取設備或建設，也是造福學生、居民。

市議員張祖琰則說，每個議員應享有公平的資源，才不會因市府的好惡影響建議款的運用。市議員鄭成光則提醒，依據預算法，議員只有刪減預算的權利，沒有增加或編列預算權利，否則會遭審計室糾正。

有學校校長受訪說，學校財源不足，透過議員協助爭取經費是過去慣例，像樂團樂器、音樂教室設備或是風雨操場及球場整修等，有時會透過議員協助爭取。

不過，也有社區及里長認為，民代為民服務是應該的，但若與議員理念不合，就無法獲得議員的建議款補助，很不公平，且議員建議款恐淪為議員個人的小金庫，可讓議員綁樁或提供特定社區活動，根本是陳規陋習，應打破這種慣例。

也有社區認為應由市府成立建議平台，公開由市民提案，以公眾利益及市民需求為主，並可透過投票方式改善設施，達到全民參與目的。

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