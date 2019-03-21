蔡英文總統抵帛琉 帛琉總統親赴飯店迎接

2019-03-21 20:00

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統今率團前往帛琉進行國是訪問，於當地時間晚間7點半抵達，由帛琉副總統歐宜樓於機場接機，帛琉總統雷蒙傑索並於蔡總統下榻飯店歡迎。蔡總統預計在帛琉停留3晚。

總統一行扺達後，先由帛琉國務部長馬緹娜赴登機門恭迎蔡總統，總統下機後並與現場歡迎的僑胞及民眾握手致意。

總統這次出訪定名為「海洋民主之旅」，訪問團今下午出發，同日晚間抵達帛琉，24日轉至諾魯，並於26日前往馬紹爾群島出席會議，最後於28日（週四）傍晚返抵國門，全程共計8天7夜。

總統此行訪問上述3國時，將分別會晤帛琉雷蒙傑索總統、諾魯瓦卡總統及馬紹爾群島海妮總統，就彼此共同關切之雙邊及國際議題充分交換意見，另將於馬國舉辦之「太平洋婦女領袖聯盟會議」及諾魯國會發表演說，並參觀赴訪國家之醫療與農畜雙邊合作計畫，藉此宣揚我以互利互惠之「踏實外交」精神，協助友邦達到「永續發展目標」的理念；此外，總統亦將款宴旅外國人及我駐外館團員眷，以表達政府對他們的重視、關懷與慰勉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/