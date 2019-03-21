高市議會公聽會評估賽馬：幾乎不具可行性

2019-03-21 22:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今針對市長韓國瑜積極推動的賽馬產業召開公聽會，質疑市府內部各項政策風險評估、政策規劃均無明顯方向，且違反現行法令，幾乎不具可行性，呼籲高雄市政府要嚴肅、審慎面對。

針對高雄市長韓國瑜多次提出要在高雄發展賽馬產業，並公開透露四月將提交評估報告給高市議會審議，為探討市府提出賽馬產業的合法性與可行性，高市議員邱俊憲、簡煥宗、何權峰、高閔琳、李柏毅等人，今連袂於議會邀請相關局處、學者專家及民間團體召開公聽會。

會中發現，高市府要推動賽馬產業將面臨動保法與刑法（賭博罪）限制，目前是無法突破，並不具可行性。

而市府內部雖已召開兩次工作會議，但各項政策風險評估、政策規劃也沒有初步明顯的方向；與會者對此多所批判，並建議市府文官同仁應秉持專業、依法行政，要明確讓韓市長及決策高層知道，發展賽馬產業是違反現行法令，不具可行性的，請高市府要嚴肅審慎面對。

與會學者中山大學教授李予綱指出，從藍海策略觀點來講，現在全世界那麼多賽馬，如果高雄真要辦賽馬，要如何吸引客群願意來高雄，高雄與鄰近的香港、澳門甚至日本又有何競爭力？樹德科大教授廖冠傑表示，今天韓市府說要人進來高雄，包含外國人和本國人，若只是讓國人多一項娛樂，賽馬產業確實可考慮，但對於國外旅客吸引力弱，若要發大財，賽馬產業顯然並非高雄需要的首要考量。

民間團體高雄好過日理事李欣翰針也提出相關質疑，包括場地土地從哪來、賭博相關法令如何突破、產業權責由誰負責等；台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳認為，賽馬產業將會是韓國瑜的地雷，強推類博奕產業的行為，將與動保、家長、宗教、環保等等民間團體為敵。

在法令無法解套，地方政府不具行政權限的狀況下，何宗勳執行長建議韓市長可能得透過選總統、或舉辦全國性公投，才有可能完成他的賽馬夢。

市議員高閔琳表示，反對賽馬產業進入高雄的立場，並質疑賽馬產業是否真能為高雄帶來財源？利用既有高雄特色來發展觀光產業無法帶來效益嗎？博弈產業與治安的問題，對整個社會有正向影響嗎？要求韓市府團隊應發揮專業精神，誠實地告訴韓市長甚麼能做甚麼不能做。

她認為與其推動賽馬，不如好好推動馬術運動以及動物治療，沒有必要透過虐待動物來換取我們的財物滿足。

邱俊憲議員表示，今天是透過非常嚴肅、認真的公聽會來釐清討論韓市長的政策主張，不可思議的發現，市府局處同仁是很清楚、賽馬產業在適法性和可行性方面，以地方政府權限是做不到的，但韓市長仍不斷地要求他們去找辦法。

他質疑，市府雖已開了兩次賽馬產業跨局處工作會議，但相關政策風險評估仍不清晰，更遑論市府必須去凝聚社會各界的共識以及消弭不同的疑慮，與會議員們強調，將要求市府將相關討論與評估報告公開，讓社會各界能夠清楚高雄市政府的相關主張與規劃，推動公共政策的過程必須要更加完備周延，攸關市民權益與市政發展的議題，不能隨口說說都沒關係，新市府要更加嚴肅面對各界的質疑與不同聲音。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/