陸委會：「愛奇藝」違法登台 查證屬實就下架

2019-03-21 19:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國影音串流平台（OTT）「騰訊視頻」傳出比照愛奇藝模式5月來台落地，不過，經濟部早在2016年駁回愛奇藝來台申請案，愛奇藝卻透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷、宣傳等，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，OTT並非開放陸資來台的項目，我方相關業者應不得代為從事相關業務活動，主管機關經濟部正進行查處，若有違反兩岸條例情事，「愛奇藝台灣站」將被下架。

據了解，愛奇藝2016年3月宣布台灣站開台，透過歐銻銻推出戲劇、綜藝、電影等內容，提供免費和付費會員收看。歐銻銻娛樂是在2015年10月成立，之後便攜手愛奇藝，初期負責愛奇藝在台宣傳推廣，2016年進一步負責會員收入，2018年再接下廣告銷售業務。

邱垂正強調，我政府並未開放中國大陸OTT申請來台投資落地，中國騰訊如申請來台投資，經濟部將依規定審處。而騰訊視頻比照愛奇藝模式在台經營，也需釐清其適法性的問題。

邱垂正指出，依照「兩岸人民關係條例」規定，中國大陸營利事業非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。違反者可處行為人1年以下有期徒刑或併科15萬元以下罰金。

邱垂正解釋，政府先前不許可愛奇藝來台投資及落地，我方相關業者也不得代為從事相關業務活動，主管機關會依法查處，並查明有無違法在台落地相關情形。如有涉及違反「兩岸條例」者，主管機關將對違法事證明確個案，依法裁處；如涉及刑事處罰，並將移送檢察機關依法偵辦。另如涉及未經許可在台播映節目事項者，文化部也會依法查處。

民進黨立委陳亭妃表示，她經常出入台北高鐵站閘口可以看到愛奇藝的廣告牆，不過，今天進一步查看，發現廣告牆已下架。邱垂正表示，依「兩岸條例」第34條規定，愛奇藝廣告已違法，相關主管機關也會依權責處理。

邱垂正說，為嚴懲違法中資來台，政府提出修正「兩岸條例」93條之1，罰鍰從600萬元提高到2500萬元，修正草案立法院下週三排審，針對掩飾或隱匿身份的陸資投資人，或假名冒名協助陸資掩飾或隱匿者，也有立委提案增訂93條之4，增加刑事處罰相關規定，陸委會持正面立場。

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