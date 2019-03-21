中市府會廈門副市長 爭取郵輪、包機直航

2019-03-21 20:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市副市長令狐榮達出訪中國，昨（20）日拜會廈門市副市長韓景義，爭取兩岸大型郵輪直航及包機直航；對此，韓景義承諾將盡速向國台辦提出申請，恢復更多郵輪班次，並積極推動包機直航。

令狐18日至23日率團出訪中國，陸續與褔建省福州市、泉州市、廈門市、浙江省杭州市、寧波市等，展開農業、觀光、文化、經貿參訪交流，昨日與廈門市副市長韓景義等人會晤。

令狐說，前市長胡志強任內，台中市與福建省密切往來，兩岸關係非常好。為促進兩岸城市交流，帶動台中經濟成長，盧市長上任後，也與對岸逐步展開經貿、文化、觀光交流，未來也希望深化教育、體育等互動，交流領域不設限。

他又說，此行也希望爭取廈門大型郵輪首航台中，台中將全面做好準備，尤其台中擁有空港與海港，地理位置適中，不論到台灣北部或南部都很方便，良好的建設與氣候條件占據優勢，透過城市郵輪直航，對於台商來說，也是一大利多。

此外，明年台中將舉辦台灣2020燈會，令狐也邀請廈門市參加花燈佈展，讓兩岸的表演團體互相交流，相信屆時台灣燈會將更加精采。

韓景義說，廈門與台中有很多產業可以互補，廈門也非常重視包機及郵輪直航等重點交流事項，尤其廈門市民非常期待到台中觀光旅遊，對於直航需事先完成的相關法定程序，廈門市將盡速向國台辦提出申請，盼加強兩岸航線往來。

另有關台灣燈會參與佈展一事，韓景義也當場承諾將派員組團參加，盼兩岸透過燈會，促進觀光發展。

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