韓國瑜「台獨比梅毒可怕」 陳致中嗆：一中才是進毒氣室

2019-03-21 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日接受電視台專訪時，批評政治傾向台獨的前閣揆賴清德選總統，是「台獨比梅毒還可怕」。對此，高雄市議員陳致中今天（21日）反擊韓國瑜，嗆說「一中才是進毒氣室！」

針對賴清德領表投入民進黨黨內總統大選，韓國瑜認為賴的路線是「二不一半」，也就是不要中華民國、不要九二共識、台獨搞一半，還說「台獨比梅毒還可怕」，因為「梅毒是害了老婆、孩子，而台獨將害到全台2300萬人」。

對此，陳致中在臉書質問韓國瑜，「抱中國大腿、向北京輸誠，需要如此迫不急待嗎？」並強調，「賴院長的台獨是指台灣是一個主權獨立的國家，我不懂這個台獨是要怎麼樣害到那一個台灣人？如果台獨不存在，台灣不是一個國家的話，那韓國瑜要選哪裡的總統？總統大夢還有完成的可能性嗎？！」

陳致中指出，相比之下，韓國瑜主張的九二共識是不折不扣的一中原則、終極統一、一國兩制，若接受它，台灣只有覆亡終結往第二個香港、圖博（西藏）一途，「台獨一點都不毒，一中才是進毒氣室」。

他更痛批，最毒的是「九二毒藥」，最毒的是到今天為止還在欺騙台灣人有各表空間，誘惑台灣人飲鴆止渴的這一批人！

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