諷韓粉測字說 網友拆字「蔡英文」又入主總統府again！

2019-03-21 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕中選會19日拍板定案，2020年總統、立委選舉訂於1月11日舉行投票，就有韓粉用高雄市長韓國瑜的名字進行測字，得出韓國瑜「1月11日成王」的結論。臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」則打臉說，總統蔡英文才會再次入主總統府。

有韓粉把韓國瑜的「瑜」字，拆解為「王」和「俞」，認為「有一個人一月11日會成王就是韓國瑜！真準！連天都支持」，許多韓粉留言大讚，但遭韓黑網友大酸，「沒腦真可憐」。

桃園市議員王浩宇則轉貼照片說，「韓粉說是天意，但我不那麼樂觀，或許是那個選五次的人有機會了。」暗示是親民黨主席宋楚瑜。

而「肯腦濕的人生相談室」臉書粉專則模仿韓粉，PO出一張蔡英文名字的拆字，並表示「剛剛睡午覺起來，桌面突然出現這個圖案：一月11日，二次上位，蔡英文又入主中央總統府again！！！！」

「肯腦濕的人生相談室」諷刺地說，「太荒唐了，寧可信其有，不可信其無！！！！！眾望所歸當之無愧，天命不可違！！！！」嘲諷韓粉測字說非常濃厚。

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