新竹市長林智堅拚經濟促招商 明率市府團隊出訪荷蘭

2019-03-21 20:51

［記者洪美秀／新竹報導］為增進台荷關係，並針對啟動中的「竹科X園區」、總圖書館及兒童探索館等市政重大建設，向歐洲借鏡，新竹市長林智堅將在22日晚間率團出訪荷蘭。訪問團將與「荷蘭矽谷」恩荷芬市長會晤並參訪艾司摩爾ASML總部，請益當地政府及企業，促進雙方產業交流，並積極為竹市招商引資，期許拚經濟帶給市民好生活。

這也是林智堅連任後首次率團出訪，也是首次訪問歐洲，扣除前後飛行時間，訪問團會在23日到28日訪問荷蘭，並造訪阿姆斯特丹、恩荷芬、鹿特丹3個城市，6天會完成18個參訪行程。

林智堅表示，此次出訪以「拚經濟、好生活」為主軸，除為各項重大市政建設取經，重點在參訪「荷蘭矽谷」恩荷芬市，吸取歐陸智慧城市的成功經驗，加上恩荷芬與竹市有許多共同基因，都是歷史古城且人口年輕，兩市人口數、土地面積相近，更有著高科技產業聚落，是竹市絕佳的取經對象。

市府民政處說，拚經濟部分，市長林智堅將拜會恩荷芬市長，並赴艾司摩爾ASML全球總部交流，向當地政府及企業請益，盼促進雙方產業交流，吸引AI、IOT等策略性國際科技企業進駐，為竹市招商引資。

林智堅也會參訪阿姆斯特丹公共圖書館、都更社會住宅成功案例，以及鹿特丹Markthal市集廣場等多項創新建築，將做為市府規劃中的「大車站計畫」，期許能引入歐洲城市設計規劃理念。

民政處表示，此次出訪感謝外交部、我國駐荷蘭辦事處、荷蘭駐台辦事處及荷蘭阿姆斯特丹、鹿特丹及恩荷芬等官員的幫忙，相信此行對城市交流和未來招商會有正面助益。

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