工會反罷工預告期 林佳龍：盼找出兼顧勞工與民眾權益的作法

2019-03-21 18:02

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍今晚將邀集交通運輸業9大工會座談，備受關注的長榮空服員也將有工會代表參加。林佳龍會前表示，工會反對罷工預告期，盼找出兼顧勞工權益與社會公共利益的做法。今天座談將廣泛交換意見，提供各業別資方參考。

林佳龍表示，今天邀請與交通運輸相關的9個工會座談，有鑑於華航罷工造成社會衝擊，交通部也成立訪視小組，個別與工會訪談、了解訴求，預防勞資爭議，今天將讓大家暢所欲言，並彙整問題提供資方參考。

他強調，員工是公司最寶貴資產，但勞動權益與民眾權益之間要取得平衡，勞資一體、善待彼此，共同提高公司競爭力、創造最大利益。部分工會關切罷工預告期，他認為，必須保障勞工勞動權益，但部分與民生密切相關，包括交通事業、甚至金融、醫療、電力、水等影響程度大，如何設計良好機制，讓買機票的旅客不會因為航班取消或變更而被迫改變重要行程。

林佳龍指出，現行勞動法令中已有類似精神，當勞資協商不成，採取仲裁或罷工行動，有某種程度的預告精神，但時間相當長，從取得罷工權到發動罷工，過程中可能長達1、2年，他認為，應縮小不確定性，讓乘客可以有所依循、減少衝擊，盼與工會共同思考。

他也期許資方，將員工當作最寶貴資產，當一個公司得到社會尊敬，勞動權益與公共利益也將彼此正向發展，更重要的是對於台灣民主深化也是重要的一環。

針對長榮空服員恐醞釀罷工，林佳龍說，今天與9工會先廣泛交換意見，部分勞資爭議並不是屬於交通部直接主管，但將提供資方參考，華航因政府有較多公股，長榮是民營公司，基於身為國內2大航空之一，交通部仍歡迎表達意見，但仍須交給相關單位參酌辦理。

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