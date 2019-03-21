粉絲喊「寄結婚證書給妳簽」 高嘉瑜放話：來者不拒

2019-03-21 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜因外型甜美擁有大批粉絲，對於昨有狂粉問「可以寄結婚證書去給妳簽嗎？」高嘉瑜不僅直言說她「簽過」，今更在臉書上PO出一張上頭有「她和台北市長柯文哲簽名」的結婚證書，只不過兩人是簽在「見證人」的部分，讓網友們紛紛笑翻，直呼「嚇死了啦！又被騙到了」。

高嘉瑜昨在臉書上表示她「簽過」結婚證書，事後才補充是「見證人」的欄位，讓粉絲們的心情猶如洗三溫暖，結果調皮的她今天又補PO上結婚證書的照片，只見上頭「見證人」的欄位除了有她的簽名外，同為「見證人」的柯文哲也在旁邊簽下了他的大名，乍看之下兩人名字並列在一起，真的很容易讓人第一眼看錯，有網友就說「還以為嘉瑜要出嫁了！」

而高嘉瑜本人也放話，「有結婚證書要簽的，來者不拒」，一切比照辦理，「我是說見證人」。

對此許多網友紛紛留言「原來是跟柯市長簽在結婚證書上啊」、「故意簽阿北旁邊，你代誌大條了！」、「恭喜 柯文哲和高嘉瑜 以及 兩位新人」、「求幫簽配偶欄」、「這篇文會讓男粉一瞬間變柯黑」、「佩琪：等回國跪算盤」。

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