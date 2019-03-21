王義川接「桃園航空城」董事長 律師吳君婷任桃園研考會主委

2019-03-21 16:54

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天發布人事命令，桃園航空城公司董事長由前台中市政府交通局長王義川接任、研究發展考核委員會主任委員由執業律師吳君婷接任，兩人將於明日到職；其中，吳君婷是內湖隨機殺人事件，被害人小燈泡家屬的委任律師，在前立委姚文智參選台北市長時掛名發言人，此次出任新職頗受各界矚目。

市長鄭文燦說，王義川是台大土木工程博士，曾任台中市政府交通局長、稻江科技暨管理學院運輸物流管理學系主任，未來桃園航空城公司將肩負航空城園區投資招商，以及亞矽創新研發中心的開發營運，希望借重王義川董事長的專業與執行力，讓航空城計劃與亞洲矽谷的建設大步向前。

至於吳君婷是法律扶助基金會扶助律師，交通大學科技法律研究所畢業，鄭文燦指出，吳君婷具有法律專業，極富正義感，關心社會議題，也對改革有熱情、有理念，相信她能讓市府各項政策更貼近市民，解決問題。

目前桃園航空城公司董事長、研考會主委職務，分別由副市長游建華、副秘書長邱俊銘兼任，王義川、吳君婷就任後，兩人將免兼職務，鄭文燦同時也感謝游建華、邱俊銘，在代理期間的付出與辛勞，並期許兩位新加入團隊的首長也能無縫接軌，一起為市政建設打拚。

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