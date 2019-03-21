韓粉測字韓國瑜「1月11日成王」 她諷：瞬間頓悟天理！

2019-03-21 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中選會19日拍板定案，2020年總統、立委選舉訂於1月11日舉行投票，而高雄市長韓國瑜是否投入國民黨總統初選備受黨內基層和韓粉關注；有韓粉特地用韓國瑜的名字進行測字，並得出韓國瑜「1月11日成王」的結論。對此，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜嘲諷，「明年大選我必不負眾望」。

有韓粉把韓國瑜的「瑜」字，拆解為「王」和「俞」，其中「俞」字可又分為「人」、「一」、「刂」和「月」，認為就是「有一個人1月11日」可成「王」，而這個人就是韓國瑜。許多韓粉留言大讚，但遭韓黑網友大酸，「沒腦真可憐」。

名字同樣有「瑜」的時力新北黨部副執行長曾柏瑜就在臉書嘲諷，「一早看到韓國瑜後援會瘋傳這張圖片，讓我瞬間頓悟天理！人生的劇本早已寫好，明年大選我必不負眾望！」她還笑說，其實她更想當在韓國發展的台灣女孩周子瑜。

有網友留言，「妳把高嘉瑜放哪了啦」、「我比較想要瑜瑜配 周子瑜、韓瑜」、「宋楚瑜覺得振奮準備領表」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/