邱建富宣參加立委初選 黃秀芳：公平競爭。

2019-03-21 17:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣立委初選登記作業即將在25日起跑，前彰化市長、縣黨部主委邱建富今天宣布參加第二選區初選，希望能為彰化做更多的事；現任立委黃秀芳也確定爭取連任，強調希望能公平競爭，不要口出惡言。

邱建富在上次立委初選，領表登記參加第二選區立委黨內初選後，認為才剛剛當選彰化市長，決定退出；最後由黃秀芳獲得提名，當選立委。

邱建富說，這次他當仁不讓，因為他有縣議員、彰化市長的豐富經驗，可以為彰化人做更多的事，爭取更多的經費，當他完成初選登記就會自動請假，避免認為他用黨部資源來拉票。

黃秀芳2012年被徵召參選立委，當年敗給林滄敏，2016捲土重來，終於進入國會。她說，每個人都有參選權利，這也是黨內初選的機制，但希望能夠公平競爭，不要口出惡言。

除了第二選區有來勢洶洶的邱建富表態，第一選區部分，縣議員陳秀寶確定要登記參加黨內初選；前鹿港鎮長黃振彥才在立委補選一役失利，強調需要好好沉澱一下，再做打算；前文化局長陳文彬則說，會慎重考慮。

第三選區部分，現任立委是洪宗熠，上回擊敗鄭汝芬而進軍國會；這次外界點名縣議員江熊一楓有實力一戰，但江熊一楓說，目前沒有意願。

第四選區部分，現任立委是陳素月，她2015立委補選擊敗前縣長卓伯源，接下魏明谷當選縣長後的立委缺額；上次立委選舉也順利當選。這次外界也點名縣議員許書維有實力一搏，對此，許書維說，他仍在長考中，因為經歷「五星寺」碧雲禪寺事件，為了維護國家主權與尊嚴，將會考慮初選一事。

民進黨彰化縣黨部說，25日到29日辦理領表、登記，4月3日由中執會審查候選人資格，4月17日中午前進行立委初選協調，4月17日下午進行立委初選民調分組抽籤，4月22日到5月17日進行黨內民意調查，5月22日中執會公告提名名單。

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