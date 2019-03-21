前瞻計畫預算爭取到多少？ 林右昌：排名至少前三名

2019-03-21 18:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會臨時會朝野議員今天爭辯前瞻基礎建設計畫，基隆市到底爭取到多少錢？基隆市長林右昌說，到今年2月底止，基隆市共爭取了109件，已核定99件，核定中的10件，基隆輕軌81億元，國發會重新討論後把單軌改為雙軌要103億元。林右昌表示，請議員放心，市府爭取前瞻計畫的預算不敢說是第一名，但前三名一定有。

國民黨市議員韓世昱問，基隆前瞻排全台第幾名，就可以看出總統是否真愛基隆。民進黨議員張秉鈞說，市長爭取這麼多建設，應給給市長一個鼓勵才對，但前瞻建設的細節內容，民意代表都不清楚，更何況一般民眾？他建議市府多辦幾次說明會，大家可了解市府未來要做什麼事。

林右昌說，旭川、田寮、西定河及南榮河，上任之初就提基隆河港水域要乾淨必須有全流域治理的概念，如只單一處理一條河川並沒有辦法讓基隆港變得乾淨，而且基隆港現在郵輪客多，所以水環境建設就是全流域計畫，也就是除了把旭川河上三棟建物污廢水及大排水溝截流之外，也包括中上流如西定河的礫間處理場，把原本重度汙染的水質降到輕度汙染，南榮河也是一樣。

議員何淑萍憂心僅表面清淤，市民無感，建議學台中綠川整治，水質改善，民眾可以直接親水，花卉種植；林右昌說，田寮河部分會在河底洄船池做截流，形成新的親水空間。

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